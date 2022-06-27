Хабаровчане попались с 80 кг незаконно добытой черной икры

Двое жителей Хабаровска незаконно добыли и хранили более 80 кг черной икры. Оба стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ, рассказали в управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, подозреваемые незаконно заготовили икру в Николаевском районе Хабаровского края в мае-июне. Они приготовили ее для продажи: расфасовали в пластиковые контейнеры. Часть оставили в складе, часть погрузили в машину.

«Обнаружено и изъято 160 контейнеров объемом 500 мл и 6 контейнеров объемом 200 мл с икрой рыб семейства осетровых – амурского осетра. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», – пояснили в ведомстве.

Ранее двух хабаровчан поймали на незаконной перевозке 75 кг черной икры. Подозреваемые не смогли доказать, что получили ценный продукт законным путем.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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