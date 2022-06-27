В США многодетная мать зарезала трех детей и подожгла дом

Мать семи детей напала на них с ножом в американском городе Рокмарт. Трое детей мертвы, двое находятся в больнице, передает CNN.

24 июня спасатели прибыли в частный дом по сигналу о пожаре. В горящем доме они нашли тела двух детей, пятерых выживших несовершеннолетних и их мать с ножом в руках. Прибывшие полицейские задержали женщину, а детей отправили в больницу.

Погибшим малышам было три года и девять месяцев. Пятилетний ребенок позже умер в больнице от ножевых ран. Еще один раненый, девяти лет, находится в критическом состоянии. Подростки 14 и 16 лет не пострадали.

Полиция некоторое время скрывала подробности, поскольку все потерпевшие – несовершеннолетние. Их имена не разглашаются. Женщине предъявили обвинение в убийстве. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, в Санкт-Петербурге мужчина убил годовалую дочь и 22-летнюю сожительницу, мать ребенка. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по городу. Подозреваемый спрятал останки в парке.

Рокмарт, Наталья Рязанова

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