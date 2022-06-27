В Туле врач-стоматолог попала под уголовку за укус инспектора ГАИ

Жительница Тулы стала фигуранткой уголовного дела за применение насилия к сотруднику ГИБДД, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, вечером в субботу 43-летняя подозреваемая во время задержания за совершение административного правонарушения укусила за руку инспектора ДПС, а затем пнула его ногой в голову и туловище.

В отношении женщины-водителя возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), говорится в сообщении. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По информации местных СМИ, под уголовное преследование попала врач-стоматолог одной из городских частных клиник. Женщина припарковала вблизи жилого дома на Одоевском шоссе Тулы свой автомобиль, однако он откатился и задел стоящую рядом машину. Затем она пыталась уехать с места происшествия. Владелец поврежденного авто вызвал гаишников.

Тула, Наталья Петрова

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