В Перми двухлетний мальчик погиб при взрыве телевизора

Один ребенок погиб, второй оказался в больнице после взрыва телевизора в одной из квартир Орджоникидзевского района Перми. В момент взрыва дети были дома одни.

Сигнал о взрыве и пожаре поступил около часа дня 27 июня, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Прибывшие пожарные быстро потушили небольшое возгорание и нашли пострадавших детей. Ими срочно занялись медики.

«Пострадали два мальчика: один ребенок, двух лет, скончался на месте, второй ребенок, пяти лет, госпитализирован. Второй мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь», – рассказали в региональном минздраве.

Дети в момент взрыва были дома одни, мать ушла в магазин. Ранее в тот же день в районе отключали электричество, рассказал очевидец в группе «ЧП и ДТП. Пермь» в сети «ВКонтакте». Специалисты предположили, что отключение могло быть связано с происшествием. Причины инцидента выясняются.

Пермь, Наталья Рязанова

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