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Вторник, 28 июня 2022, 14:14 мск

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В Ленобласти школьнице сломало челюсть во время взрыва баллончика

16-летняя школьница получила тяжелые травмы из-за взрыва аэрозольного баллончика. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в деревне Коробицыно Выборгского района. Девочка находилась возле костра, в который кто-то бросил баллончик. С травмами лица подростка доставили в больницу.

Медики диагностировали у пострадавшей перелом нижней челюсти и рваную рану левой щеки. Ее состояние врачи оценили как тяжелое и госпитализировали школьницу в хирургическое отделение.

Сведения о произошедшем были переданы в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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