В Санкт-Петербурге женщина попала в реанимацию из-за брошенной петарды

В Санкт-Петербурге женщине пробило грудь петардой, брошенной прохожим. Пострадавшая находится в реанимации. Хулигана задержали.

Инцидент произошел на Казанской площади накануне вечером. Как сообщают в региональном управлении МВД, женщина с травмой груди была госпитализирована. Позже врачи уточнили, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, она помещена в шоковую реанимацию.

Правоохранители установили личность виновного. Подозреваемого 41-летнего мужчину задержали на набережной канала Грибоедова.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в полиции.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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