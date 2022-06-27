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Понедельник, 27 июня 2022, 10:20 мск

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У подмосковного подростка во рту взорвался вейп: парню разорвало губы и нос

В Подмосковье электронная сигарета взорвалась во рту 13-летнего подростка. Школьник госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Химках в воскресенье вечером, сообщает телеграм-канал Mash. Подросток получил рваные раны губы и носа. У него также повреждены кисть правой руки и грудная клетка. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге в начале июня. Взрывом 15-летнему подростку выбило пять зубов. Также он получил рваные раны губ и ожог предплечья. Со слов самого пострадавшего, вейп ему одолжил друг, который боялся, что устройство найдут родители. Подросток решил покурить, когда родителей не было дома, но в какой-то момент вейп взорвался во рту.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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