Грузовик с 46 мертвыми мигрантами нашли на юге Техаса

Тела 46 человек обнаружены в грузовике в городе Сан-Антонио в американском штате Техас, сообщили местные чиновники. Еще 16 человек, найденных в трейлере, в том числе четверо детей, были доставлены в больницы с тепловым ударом и истощением, сообщает портал Axios. По информации СМИ, погибшие являются нелегальными мигрантами из Мексики. На место трагедии выехали представители мексиканского консульства.

Грузовик с телами находился на отдаленной проселочной дороге рядом с железной дороге на юго-западе Сан-Антонио. Находившиеся в нем люди могли умереть от теплового удара – в последние дни в Сан-Антонио стоит жаркая погода, температура воздуха накануне достигала 39,4 градуса по Цельсию.

По словам начальника пожарной охраны Чарльза Худа, доставленные в больницы люди были горячими на ощупь и обезвоженными. «Это был рефрижераторный тягач с прицепом, но в этой машине не работал кондиционер», – добавил он.

Начальник полиции города Уильям Макманус сообщил, что расследование трагедии ведется Службой внутренней безопасности США. По его словам, три человека были взяты под стражу. Подробности не раскрываются.

Губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт, баллотирующийся на новый срок, возложил ответственность за гибель нелегалов на президента США Джо Байдена. «Эти смерти – на Байдене. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ», – написал политик в твиттере.

Как отмечает AP, это один из самых смертоносных инцидентов, связанных с контрабандой людей из Мексики, в современной истории США. В 2017 году 10 мигрантов погибли в грузовике в магазине Walmart в Сан-Антонио. В 2003 году тела 19 мигрантов были обнаружены в фуре неподалеку от Сан-Антонио.

Сан-Антонио, Наталья Петрова

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