В США три человека погибли, 50 пострадали в сошедшем с рельсов поезде

Три человека погибли, около 50 получили различные травмы в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком. Семь вагонов сошли с рельсов и опрокинулись неподалеку от города Мендон в американском штате Миссури, передает CNN.

Столкновение произошло на нерегулируемом переезде. Локомотив и семь вагонов сошли с рельсов и упали на бок. В результате погибли водитель грузовика и два человека, находившиеся в поезде.

В составе было 243 пассажира и 12 сотрудников железнодорожной компании. Большинство пассажиров смогли самостоятельно выбраться из перевернутых вагонов. За медицинской помощью обратились 50 человек. Прибывшие спасатели доставили пострадавших в больницы.

По какой причине грузовик оказался на путях, установят специалисты. Начато служебное расследование.

Ранее на юге Венгрии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Семь человек погибли, двое серьезно пострадали, еще восемь человек получили легкие ранения.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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