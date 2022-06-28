Власти Якутии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Число лесных пожаров на территории Якутии удвоилось за сутки из-за гроз. В связи с ухудшением ситуации власти республики объявили режим ЧС по всему региону.

«С 28 июня на всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Правительству поручено принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы из других регионов и более эффективно подготовиться к пику горимости», – пояснили в пресс-службе правительства региона.

По данным министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, число действующих лесных пожаров возросло до 60: за сутки обнаружено 34 новых пожара на общей площади 1 316 га. Возгорания участились из-за грозовой активности. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 80 986,5 га.

ФБУ «Авиалесоохрана» на полночь 28 июня зарегистрировало 49 пожаров на землях лесного фонда в Якутии на площади, пройденной огнем в 59 478 га. Накануне сообщалось о 27 пожарах на 59 172 га в регионе.

В начале июня Россельхознадзор заявил, что в России пик лесных пожаров остался позади.

Якутск, Наталья Рязанова

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