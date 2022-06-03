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Пятница, 3 июня 2022, 10:16 мск

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Пик лесных пожаров пройден в России

В России пик лесных пожаров остался позади, считают в Россельхознадзоре. Площадь охваченной огнем лесной территории значительно сократилась.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на полночь по московскому времени в России действовали восемь лесных пожаров на 276 га. В их тушении задействовали 818 человек, 168 единиц наземной техники, 13 воздушных судов.

Еще 56 бортов следят за пожарной обстановкой с воздуха. В Сибирском федеральном округе ситуацию мониторят 798 специалистов Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов.

Еще сутки назад площадь лесных пожаров составляла 11 165 га. На 28 мая огнем были охвачены 60 830 га, и за сутки площадь могла увеличиться на 10-14 тыс. га.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Екатеринбург, Москва, Урал, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,