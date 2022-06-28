Один подросток утонул, второй оказался под следствием после выпускного под Пензой

Выпускник школы утонул в реке Суре в Городищенском районе Пензенской области. Следователи подозревают, что в воду его столкнул одноклассник, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Днем 26 июня одиннадцатиклассники вместе с родителями отмечали выпускной на базе отдыха недалеко от станции Никоново. Подростки пошли к реке, которая в этих местах достигает пяти метров в глубину. По версии следствия, из-за действий одноклассника 17-летний подросток, не умевший плавать, оказался в воде.

Парень утонул на глазах одноклассников. На крики о помощи прибежали родители и охранники и попытались вытащить подростка из воды, но не смогли найти его. Водолазы подняли тело погибшего на берег только на следующий день.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Напомним, в Алтайском крае две школьницы утонули в реке. Не умевшую плавать девочку начало сносить течением, подруга попыталась ее спасти, но обе ушли под воду.

Пенза, Наталья Рязанова

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