Пьяный бесправник устроил смертельное ДТП под Саратовом

Житель Саратовской области устроил ДТП, в котором пострадали его пассажиры. Один ребенок погиб, еще двое детей и трое взрослых попали в больницу, сообщили в УМВД по региону.

Авария случилась около 20:50 часов 27 июня на 35-м км автодороги Калининск-Свердлово-Колокольцовка на территории Калининского района. На дороге перевернулся ВАЗ 21060, которым управлял пьяный 48-летний мужчина без водительских прав. В салоне находились семь пассажиров, из которых четверо – дети младше семи лет.

«Девочка 3 лет погибла. Пассажиры: мужчина 1983 г.р., женщина 2001 г.р., женщина 1984 г.р., мальчик 13 лет и мальчик 6 лет доставлены в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет по факту смерти ребенка возбудил уголовное дело по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения).

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге трое школьников пострадали в ДТП, которое устроил их учитель, сев за руль пьяным.

Балашов, Наталья Рязанова

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