В Карелии трое детей попали в реанимацию после укуса змей

Четырехлетний мальчик и два подростка пострадали от укуса змей в разных районах Карелии. Детей в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, рассказал глава минздрава республики Михаил Охлопков.

Инциденты случились 24-26 июня, но известно о них стало только 28 июня. Детей в Пряжинском и Прионежском районах Карелии покусали гадюки, врачам пришлось вводить специальную сыворотку.

«Трое детей (их возраст – 4 года, 12 и 14 лет) госпитализированы в Детскую республиканскую больницу после укуса змеями. Дети были доставлены в тяжелом состоянии, им потребовалось лечение в отделении реанимации», – написал министр на своей странице в соцсети.

Охлопков заверил, что сейчас жизни детей ничто не угрожает.

Жители Свердловской области отметили, что в этом году змей больше обычного. От укусов змей уже пострадали четыре человека.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

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