Двое мертвы: в канадском банке случилась перестрелка

Два человека погибли, шестеро попали в больницу в результате нападения на банк в Сааниче в Канаде. Полиция ищет еще одного нападавшего.

Около 11:00 часов 28 июня двое грабителей ворвались в банк. На выходе их поджидала полиция, и завязалась перестрелка. В итоге двое нападавших мертвы, шестеро правоохранителей ранены. Полиция уверена, что у грабителей был третий сообщник, его поиски продолжаются, передает CBC.

Трое пострадавших получил легкие ранения, врачи заверили, что скоро их выпишут. Еще трое пострадали серьезнее, после операций они останутся под наблюдением врачей.

Ранее в Тобольске мужчина устроил стрельбу в кафе. Он не согласился платить за вход в банкетный зал и принялся палить из ружья.

Сааниче, Наталья Рязанова

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