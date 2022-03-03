В Тобольске мужчина устроил стрельбу в кафе

В Тобольске будут судить Руслана Машаева, устроившего стрельбу в одном из кафе в 10-м микрорайоне города.

Все началось с того, что Машаева попросили оплатить вход в банкетный зал. Он отказался, вытащил помповое ружье «Маверик 88» 12-го калибра и, выходя из кафе, пальнул в сторону лестничного марша. Заряд угодил в угол стены и отбил кусок кафеля. Уже на улице Машаев выстрелил в припаркованный у кафе «Мерседес», заряд проделал дырку в боковом окне автомобиля.

Задержал стрелка наряд частного охранного предприятия. Стрелка обвинили в хулиганстве, грубом нарушении общественного порядка (ст. 213 УК РФ). Дело поступило в суд.

Тобольск, Ольга Федорова

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