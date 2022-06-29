В Индии вертолет с пассажирами рухнул в море

Вертолет с пассажирами упал в море при попытке сесть на площадку буровой платформы у берегов Индии. Девять человек оказались в воде, четверо погибли, сообщает «Вести.ру».
Вертолет Sikorsky S-76 вез девять пассажиров к буровой платформе индийской нефтегазовой корпорации в Аравийском море. Но при попытке сесть на площадку вертолет рухнул в море.
Работники платформы достали из воды всех, кто был на борту. Их переправили в больницу. Там четверо скончались от полученных при крушении травм. Трое из них были сотрудниками нефтегазовой корпорации.
Специальная комиссия выясняет причины и обстоятельства инцидента.
Напомним, вертолет с туристами рухнул во время воздушной экскурсии над Гавайскими островами. Шесть человек попали в больницу, двое в критическом состоянии.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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