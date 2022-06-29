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Среда, 29 июня 2022, 09:38 мск

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В Индии вертолет с пассажирами рухнул в море

Вертолет с пассажирами упал в море при попытке сесть на площадку буровой платформы у берегов Индии. Девять человек оказались в воде, четверо погибли, сообщает «Вести.ру».

Вертолет Sikorsky S-76 вез девять пассажиров к буровой платформе индийской нефтегазовой корпорации в Аравийском море. Но при попытке сесть на площадку вертолет рухнул в море.

Работники платформы достали из воды всех, кто был на борту. Их переправили в больницу. Там четверо скончались от полученных при крушении травм. Трое из них были сотрудниками нефтегазовой корпорации.

Специальная комиссия выясняет причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, вертолет с туристами рухнул во время воздушной экскурсии над Гавайскими островами. Шесть человек попали в больницу, двое в критическом состоянии.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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