В Подмосковье отчим обливал детей кипятком и прижигал сигаретами

В Московской области мужчина издевался над детьми своей сожительницы. Подростки пожаловались матери, но она ничего не предпринимала.

Как сообщает «Московский комсомолец», семья проживала в деревне Брехово подмосковного городского округа Солнечногорск. 14-летняя девочка и ее 12-летний брат подвергались издевательствам со стороны сожителя матери.

Мужчина ограничивал детей в еде, поливал кипятком из чайника и прижигал о них сигареты. Дети жаловались маме на жестокое обращение, но она не реагировала.

В правоохранительные органы обратилась тетя подростков. Детей доставили в больницу с ожогами и травмами. Их отчима задержали правоохранители.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»