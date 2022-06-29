Пытался три раза ударить по селу: в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника, который трижды пытался атаковать приграничное село. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Он назвал неудавшуюся атаку ВСУ попыткой «дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей».

Богомаз подчеркнул, что подразделения ВС РФ «находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают наши территории».

Напомним, поздно вечером во вторник, 28 июня, российская ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт сегодня уточнил, что российская армия сбила украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. «На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», – отметил он.

Telegram: Сбитый украинский беспилотник

Брянск, Наталья Петрова

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