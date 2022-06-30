В Красноярске ребенок выпал из окна шестого этажа и выжил

Следователи в Красноярске расследуют падение малолетнего мальчика из окна квартиры на шестом этаже, сообщает региональное управление Следственного комитета. Несчастный случай произошел днем 25 июня, но известно о нем стало только сегодня, 30 июня.

По предварительным данным, в тот день двухлетний мальчик находился дома вместе со своим отцом. В какой-то момент оба легли спать. Мальчик проснулся раньше отца и пошел на кухню, где было открыто окно. Малыш забрался на подоконник, однако не удержался и упал с высоты шестого этажа.

Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту СК проводит процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полуторогодовалый мальчик выпал из окна с высоты пятого этажа. Мальчик выжил, но получил тяжелые травмы. Оставшись без присмотра родителей, ребенок взобрался на подоконник и оперся на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала его веса, и мальчик выпал наружу. По факту падения ребенка из окна возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Красноярск, Наталья Петрова

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