В Забайкалье китаец организовал контрабанду леса на 2,6 млрд рублей

Суд в Чите приговорил Синь Сюэ Мина к девяти годам в колонии строгого режима за организацию контрабанды леса. Осужденный и его соучастники переправили из России в Китай древесину на 2,6 млрд рублей.

Синь Сюэ Мина обвинили в создании преступного сообщества, контрабанде леса, отмывании денег. Преступная группа отправила в КНР 340,7 тыс. кубометров древесины сосны и лиственницы, чью стоимость определили как 2 677 млн рублей. Еще 6 382 кубометров древесины стоимостью более 49 млн рублей подельники заготовили, но не успели вывезти из России.

«В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме, раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии строгого режима с уплатой штрафа в шесть миллионов рублей», – рассказали в Черновском районном суде Читы.

Напомним, две компании из Хабаровского края занижали стоимость вывозимого в Китай леса, причинив ущерб в 3,2 млрд рублей.

Чита, Наталья Рязанова

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