В Подмосковье полицейский умер во время операции на зубы стоимостью полмиллиона рублей

В Московской области полковник полиции скончался по время сложной стоматологической операции. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в клинике в городе Пушкино. 49-летний начальник Центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь» МВД России Павел Колесников тщательно готовился к операции, сдал все необходимые анализы. Врачи сочли состояние его здоровья удовлетворительным.

Полицейскому должны были удалить шесть зубов и вставить на их место импланты, а так установить две пломбы. Предполагалось, что операция продлится более четырех часов под общим наркозом. Стоимость процедуры – 500 тысяч рублей.

Однако во время операции что-то пошло не так, состояние пациента резко ухудшилось. Его госпитализировали в реанимацию пушкинской больницы, но врачи не смогли спасти ему жизнь, передает телеграм-канал «Baza».

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Москва, Зоя Осколкова

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