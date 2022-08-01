Почти 70 человек стали жертвами наводнения в Иране

По меньшей мере 69 человек погибли, 45 пропали без вести в результате наводнений и оползней в Иране. Сельскому хозяйству нанесен ущерб в 200 млн долларов, передает Al Jazeera со ссылкой на Организацию по управлению в кризисных ситуациях Ирана.

Почти неделю по всей стране шли проливные дожди, в результате чего реки вышли из берегов, во многих районах случились оползни. Повреждены порядка 20 000 домов. Точное число жертв неизвестно, поисково-спасательная операция продолжается.

По данным AP, среди погибших семь туристов из Ирака. Водный поток унес машину с 13 туристами и местным проводником. Пять иракских женщин, двое мужчин и иранский гид погибли. Трое иракцев числятся пропавшими без вести. Еще 22 туриста погибли, когда их накрыло бурным потоком в русле высохшей реки в городе Эстабан в южной провинции Фарс.

Больше всего людей погибли в провинции Тегеран. Самый большой ущерб историческим сооружениям нанесен в центральной провинции Йезд. Министерство сельского хозяйства оценило ущерб от стихии для сельского хозяйства в 60 трлн риалов (около 200 млн долларов). Погибли десятки тысяч домашних и сельскохозяйственных животных.

Власти отметили, что ливни наполнили водохранилища по всей стране, даже в засушливых провинциях Фарс, Керман, Систан и Белуджистан.

Как сообщал «Новый День», на 23 июля число погибших от наводнения в провинции Фарс на юге Ирана составило 17 человек. Экстренные службы спасли из зоны наводнения 55 человек.

Тегеран, Наталья Рязанова

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