На юге Ирана жертвами наводнения стали 17 человек

Число погибших в результате наводнения в провинции Фарс на юге Ирана увеличилось до 17. Еще не менее шести человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные власти. Первоначально сообщалось о шести жертвах.

Наиболее сильно пострадали от вызванного ливнями паводка на реке Роадбал окрестности столицы провинции Эстехбаната. На данный момент экстренные службы спасли из зоны наводнения 55 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Власти не исключают, что число погибших вырастет.

Тегеран, Наталья Петрова

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