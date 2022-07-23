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Суббота, 23 июля 2022, 13:19 мск

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На юге Ирана жертвами наводнения стали 17 человек

Число погибших в результате наводнения в провинции Фарс на юге Ирана увеличилось до 17. Еще не менее шести человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные власти. Первоначально сообщалось о шести жертвах.

Наиболее сильно пострадали от вызванного ливнями паводка на реке Роадбал окрестности столицы провинции Эстехбаната. На данный момент экстренные службы спасли из зоны наводнения 55 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Власти не исключают, что число погибших вырастет.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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