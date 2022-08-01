На Сахалине шторм выбросил на берег рыболовецкий сейнер

Шторм выбросил рыболовецкое судно на берег вблизи села Новиково на Сахалине. Экипаж успел слить топливо, чтобы оно не разлилось в море, рассказал врио начальника Управления по делам ГОЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов.

Шторм в Анивском заливе посадил судно на мель. Экипаж бросал второй якорь, стараясь удержать сейнер на месте, но это не сработало. Никто не пострадал, повреждено только судно.

«В оперативном порядке членами экипажа топливо с судна слито, для усиления безопасности экологии вокруг судна выставлены ограждающие боны», – приводит слова Максимова пресс-служба Корсаковского района.

Корпус и трюм судна оказались так сильно повреждены, что владелец решил не снимать его с мели. Судно распилят и вывезут по частям. Пока оно остается на берегу под охраной членов экипажа.

Напомним, семь человек пострадали в севшем на мель теплоходе на реке Лена в Якутии.

Новиково, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»