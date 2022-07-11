В Якутии семь человек пострадали в севшем на мель теплоходе

Теплоход «Метеор-235» сел на мель на середине реки Лена ранним утром 11 июля. Семь человек попали в больницу, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета.

Инцидент случился около 03:30 часов по местному времени 11 июля 2022 года в трех километрах от села «Графский Берег» в Якутии. Теплоход «Метеор-235» выполнял заказной рейс из Лямпушки в Якутск.

На борту судна находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. «В результате пострадали семь человек. Они эвакуированы на берег и доставлены в больницу. Проводятся проверочные мероприятия», – пояснили в ведомстве.

Ранее прогулочный теплоход сел на мель на Волге в районе порта Казань. Восемь человек получили различные травмы, один доставлен в больницу.

Якутск, Наталья Рязанова

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