В Испании более 2 000 человек умерли от экстремальной жары

Более двух тысяч человек умерли в результате установившейся в Испании аномальной жары. Смертность от теплового удара выросла вчетверо с прошлого лета.
От экстремально высоких температур умерли 2064 испанца. Пик жары пришелся на 18-19 июля, тогда скончались 184 человека, подсчитал Института здоровья Карлоса III.
Чаще всего жертвами высоких температур становились пожилые люди. Но среди погибших 10 детей в возрасте до 14 лет, передает «Вести.ру».
Ранее Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения насчитало в Португалии и Испании 1 700 смертей из-за жаркой погоды.
Мадрид, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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