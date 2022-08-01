В Испании более 2 000 человек умерли от экстремальной жары

Более двух тысяч человек умерли в результате установившейся в Испании аномальной жары. Смертность от теплового удара выросла вчетверо с прошлого лета.

От экстремально высоких температур умерли 2064 испанца. Пик жары пришелся на 18-19 июля, тогда скончались 184 человека, подсчитал Института здоровья Карлоса III.

Чаще всего жертвами высоких температур становились пожилые люди. Но среди погибших 10 детей в возрасте до 14 лет, передает «Вести.ру».

Ранее Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения насчитало в Португалии и Испании 1 700 смертей из-за жаркой погоды.

Мадрид, Наталья Рязанова

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