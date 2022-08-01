В Мексике около 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус с 40 пассажирами перевернулся на трассе в штате Герреро на юго-западе Мексики. Один человек погиб, 26 получили различные травмы.

Автобус ехал из Мехико на курорт Уатулько, но на федеральной трассе в районе Сан-Маркос вдруг упал на бок. Трассу пришлось временно закрыть, пока спасатели доставали людей из салона. В больницу отправили 27 человек, один из них позже умер от травм, сообщает телеканал Televisa.

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства аварии.

Ранее два человека погибли, 44 пострадали при столкновении пассажирского автобуса и большегруза в мексиканском штате Синалоа. 10 человек попали в больницу в тяжелом состоянии.

Мехико, Наталья Рязанова

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