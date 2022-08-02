В Алтайском крае бабушка с двумя внучками погибли в пожаре

Жительница Тальменского района Алтайского края и ее маленькие внучки погибли при пожаре в частном доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

По данным МЧС, сигнал о пожаре в деревянном доме в селе Озерки поступил в 07:18 часов по местному времени. На борьбу с огнем отправились 25 человек, 9 единиц техники, которые справились с пожаром меньше чем за час.

«После тушения пожара обнаружены тела трех человек: 52-летней бабушки и ее внучек четырех и семи лет. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы», – пояснили в управлении СКР по региону.

Мать детей также пострадала при пожаре.

Предварительно, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Обстоятельства случившегося проверяет прокуратура Алтайского края. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Алтайскому краю.

Ранее в Ивановской области пожар в частном доме привел к гибели 33-летней многодетной матери и пятилетней девочки.

Озерки, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»