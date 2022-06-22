Мать восьми детей и маленькая девочка погибли при пожаре под Иваново

Пожар в частном доме в городе Фурманов привел к гибели двух человек: 33-летней многодетной матери и пятилетней девочки. Прокуратура Ивановской области начала проверку, Следственный комитет – расследование.

Пожар случился около 2:30 часов в ночь на 22 июня. Первыми огонь заметили соседи, вызвали пожарных и поспешили на помощь. В загоревшемся доме жила женщина с восемью детьми в возрасте от года до 15 лет. В ту ночь у нее гостила подруга с пятилетней дочкой.

Почти все жильцы успели выбежать из горящего дома, кроме хозяйки и дочери ее подруги.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики», – пояснили в управлении СКР по региону.

Прокуратура проводит собственную проверку обстоятельств случившегося.

Ранее в красноярском селе женщина с маленьким ребенком погибли в результате пожара в частном доме. Женщина умерла на месте, ребенок скончался пор пути в больницу.

Иваново, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»