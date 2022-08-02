В Пакистане 28 человек погибли от наводнений за сутки

Число погибших в результате наводнений в Пакистане почти достигло 400 человек. За минувшие сутки по меньшей мере 28 граждан стали жертвами стихии, пишет газета Dawn.

По данным национального Управления по чрезвычайным ситуациям, в зоне Кашмира погибли 10 человек, еще семь – в провинции Хайбер-Пахтунхва, девять – в Белуджистане. Число погибших в районе Гилгит-Балтистан уточняется.

Проливные дожди привели к разливу рек и оползням. В стране разрушены порядка 8,6 тыс. зданий, тысячи людей остались без крова. Около 650 км дорог размыты или повреждены, водой смыло 50 мостов.

Наибольший ущерб нанесен юго-западной провинции Белуджистан. Число погибших здесь выросло до 136 человек, более тысячи жителей потребовалась медицинская помощь.

На 27 июля число погибших в результате стихии превысило 330 человек. Тогда в Белуджистане подтвердили 104 смерти, более 60 человек пострадали.

Исламабад, Наталья Рязанова

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