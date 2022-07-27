337 человек стали жертвами наводнений в Пакистане

На Пакистан обрушились мощные ливни, которые стали причиной наводнений и оползней. По последним данным, жертвами стихии стали свыше 330 человек. Об этом сообщает Business Recorder со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Больше других от непогоды пострадала провинция Белуджистан. Там зарегистрированы 104 погибших и более 60 пострадавших. Разрушены сотни километров дорог.

В провинции Синд жертвами стихийного бедствия стал 81 человек, в провинции Пенджаб – 71, в Хайбер-Пахтунхве – 67. Погибшие и пострадавшие также есть на территориях Гилгит-Балтистан и Азад-Кашмир.

Лишь за последние три дня спасатели обнаружили 35 тел погибших в результате наводнения. Повреждены более 8 тысяч домов, из них свыше 3 тысяч жилых зданий разрушены полностью. Кроме того, грязевыми потоками были снесены около 50 мостов, 650 километров трасс подлежат ремонту.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ливневые дожди в Пакистане продолжатся.

Исламабад, Зоя Осколкова

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