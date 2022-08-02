Москвич ударил жену табуреткой и сбросил с пятого этажа

В Новой Москве задержан 49-летний мужчина по подозрению в жестоком убийстве своей жены. Расправу над супругой подозреваемый пытался представить как суицид. В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Убийство». Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 30 июля мужчина, находясь в квартире в Новой Москве, ударил жену табуреткой по голове. Чтобы скрыть следы преступления и сымитировать самоубийство, он сбросил тело супруги с пятого этажа. Затем он замыл следы крови и позвонил в службу спасения, сообщив, что его жена совершила суицид.

Однако следователи разоблачили мужчину. В ходе допроса он полностью признался в убийстве супруги, пояснив, что конфликт произошел из-за разногласий на бытовой почве.

В ближайшее время следствие подаст ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Москва, Наталья Петрова

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