СКР расследует убийство 16-летней девушки в Железногорске

Полиция Железногорска нашла тело 16-летней девушки с признаками убийства. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 30 июля девушка с подругами пошла на празднование дня города. Позже она отделилась от компании, а утром не вернулась домой. Бабушка обратилась в полицию, и сотрудники нашли тело пропавшей на берегу озера в парке культуры и отдыха Железногорска.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство. В результате первоначальных следственных действий удалось установить, что пропавшая девушка стала жертвой преступления», – рассказали в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Прокуратура края взяла расследование на контроль и начала собственную проверку для оценки профилактической работы с семьей подростка.

Как сообщал «Новый День», в Новосибирске мужчина из ревности убил 17-летнюю девушку. Он напал на нее с ножом на улице, на глазах у прохожих.

Железногорск, Наталья Рязанова

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