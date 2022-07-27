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Среда, 27 июля 2022, 12:07 мск

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В Новосибирске ревнивец зарезал возлюбленную на глазах у прохожих

В Новосибирске мужчина напал на девушку на улице и нанес ей несколько ударов ножом. Потерпевшая скончалась на глазах у свидетелей. Убийцу удалось задержать.

В соцсетях появилось видео с места преступления. На кадрах, снятых видеорегистратором автомобиля, мужчина догоняет девушку на улице и бьет ее ножом 15 раз, пока жертва не перестает подавать признаки жизни. В этот момент к ней на помощь подбегают очевидцы, а преступник скрывается.

По факту гибели 17-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. По данным следствия, преступление было совершено из-за ревности.

Как уточняет телеграм-канал Shot, убийца гражданин Таджикистана, он пытался сбежать на родину после содеянного. При этом ранее мужчина был судим по статьям «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» и «причинение легкого вреда здоровью».

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,