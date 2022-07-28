Полиция проигнорировала угрозы: в Новосибирске после убийства девушки возбудили дело о халатности

В Новосибирске возбудили дело о халатности в отношении полицейских, которые проигнорировали сообщения об угрозах девушке, убитой бывшим парнем. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, мать несколько раз обращалась в отдел полиции №10 «Советский» управления МВД России по городу Новосибирску. Она сообщала о систематических угрозах, исходивших в адрес ее дочери от молодого человека. Однако полицейские «не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям».

Следователи установили, что никаких проверок не проводилось, необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

«В результате этого мужчина, от которого исходили угрозы в адрес 17-летней девушки, осознавая свою безнаказанность, 26 июля 2022 года совершил в отношении нее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщили в СКР.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Убийство было совершено вечером на глазах у прохожих. 27-летний мужчина не менее 15 раз ударил девушку ножом на улице. Когда к ней на помощь подбежали очевидцы, преступник скрылся, но был вскоре задержан. Как он сам рассказал на допросе, поводом для расправы стала измена.

Москва, Зоя Осколкова

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