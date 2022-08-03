В Москве задержан экс-руководитель аппарата главы МЧС

Следователи задержали бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова. Его подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Сойников возглавлял аппарат главы МЧС, но на момент задержания был безработным. Следователи подали в Пресненский суд Москвы ходатайство об аресте до 1 октября бывшего чиновника, пишут «Известия».

Подробности дела не раскрываются.

В середине июля под арест попал бывший замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий. Следователи также подозревают его в превышении полномочий.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»