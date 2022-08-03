Пожарные локализовали крупный пожар на складе компании Ozon в Подмосковье

МЧС России вечером в среду, 3 августа, заявило, что спустя 10 часов пожарным удалось локализовать крупный пожар на складе компании Ozon в Московской области, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе МЧС сообщили: «В 21:17 пожар локализован на площади 55 тыс. кв. м. Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тыс. кв. м. Удалось спасти большую его часть. Также удалось не допустить распространения огня на складские помещения с легковоспламеняющийся жидкостью. На очаги горения было произведено 100 сливов, общим объем – свыше 490 тонн воды».

«Внутри горящего склада хранились товары народного потребления в горючих упаковках. Их тушение осложняла угроза перехода огня на негорящую часть склада, удаленность источников воды и высокая температура. Для подачи воды были задействованы пожарно-насосные станции, пожарный поезд, работала авиация. Также силы пожарных были направлены на поиск и спасение людей. Они же внутри горящего склада в условиях задымления пытались сохранить часть здания и не допустить распространение огня», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Следует также отметить, что в компании Ozon заявили, что данные о том, что в пожаре на подмосковном складе Ozon пропали 20 человек, не соответствуют действительности.

В сообщении компании говорится: «Информация о том, что 20 человек пропали при пожаре на фулфилменте, не соответствуют действительности»

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что среди эвакуированных отсутствуют около 20 сотрудников компании.

Напомним, что на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья днем в среду, 3 августа, начался крупный пожар. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. Самостоятельно эвакуировались 1 тыс. человек.

Москва, Иван Бабурин

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