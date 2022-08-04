Пожар на подмосковном складе Ozon ликвидирован

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании Ozon в подмосковной Истре, сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания составила 55 тыс. квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем спустя 17 часов.

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС по Московской области в 12:33 среды, 3 августа. Возгорание было локализовано в 21:17, а ликвидировано – в 5:45. Сейчас идет проливка пострадавшей части здания. В ликвидации пожара были задействованы 45 единиц техники и 133 человек. В тушении огня привлекались три вертолета и пожарный поезд.

В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли и стены здания логистического центра. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тыс. человек.

По данным МЧС, за медпомощью обратились 11 человек, двое госпитализированы. Глава ведомства Александр Чуприян накануне сообщал, что судьба двух человек неизвестна.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины возгорания устанавливаются. Накануне глава Истры Татьяна Витушева сообщила в своем телеграм-канале, что, согласно предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности.

Во Всероссийском союзе страховщиков ущерб от пожара предварительно оценили в 10 млрд рублей. По его данным, сам склад был застрахован на 6 млрд рублей, а товары, которые там находились, – на 11 млрд рублей. В компании Ozon пообещали вернуть деньги покупателям, а продавцам выплатить компенсации за утраченные из-за пожара товары.

Москва, Наталья Петрова

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