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Среда, 3 августа 2022, 14:31 мск

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Склад интернет-магазина Ozon горит в Подмосковье

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Пожарные ведут борьбу с крупным пожар, возникшем на складе в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 12.33 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Истра, село Петровское», – говорится в сообщении ведомства.

При этом пресс-служба МЧС России уточнила, что площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. Эвакуировано более тысячи человек. По предварительной информации пострадавших нет.

В СМИ и соцсетях сообщается, что горит склад интернет-магазина Ozon. Очевидцы публикуют фото, на которых видно, что часть крыши склада обвалилась. Столб дыма заметен с пролетающих мимо пассажирских самолетов.

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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