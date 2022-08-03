Авиация уже сбросила 100 тонн воды на горящий склад Ozon

Авиация сбросила 100 тонн воды на горящий склад интернет-магазина Ozon в Истре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Для тушения пожара задействована пожарно-наносная станция. Авиацией МЧС сброшено 100 тонн воды. Приведен в готовность вертолёт Ми-8 МЧС России», – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также сообщили, что для координации действий по тушению пожара на место прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.

Ранее Московский авиацентр направил для тушения пожара два вертолёта К-32 с устройствами сброса воды.

От огня и дыма пострадали 11 человек. Двое из них были госпитализированы, остальным медпомощь была оказана амбулаторно.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил журналистам, что возможный ущерб от пожара может составить свыше 10 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», площадь пожара, возникшего сегодня после полудня, быстро увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более тысячи человек.

Москва, Андрей Дорофеев

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