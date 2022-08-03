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Среда, 3 августа 2022, 16:04 мск

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Два вертолёта тушат крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье

Власти столицы направили два вертолета для тушения крупного пожара на складе интернет-магазина Ozon в Истре. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Правительство Москвы направило два вертолета Ка-32 Московского авиацентра на помощь в тушении пожара в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры. Вертолеты оборудованы водосливным устройством, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн огнегасящей жидкости», – цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Как сообщал «Новый День», площадь пожара, возникшего сегодня после полудня, быстро увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более тысячи человек.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с происшествием в Истре. «В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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