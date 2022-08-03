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Среда, 3 августа 2022, 14:31 мск

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Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье увеличилась до 35 тысяч квадратных метров

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Площадь пожара на складе интернет-магазина Ozon в городском округе Истра увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 35 тыс кв. м. К тушению пожара привлечено более 80 человек и 25 единиц техники. В готовность приведена авиация», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пожар начался сегодня в 12.33. Сведений о пострадавших нет. Из здания эвакуированы более тысячи человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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