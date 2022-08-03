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Среда, 3 августа 2022, 18:20 мск

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Власти устанавливают местонахождение двух человек в связи с пожаром на складе в Подмосковье

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Власти выясняют местонахождение двух человек в связи с крупным пожаром на складе интернет-магазина Ozon в Истре. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сведений о погибших нет. Есть пока два человека неустановленного местонахождения. Пострадали 11 человек, два обратились за помощью, остальным ничего не угрожает», – заявил глава региона.

Как заявили в пресс-службе МЧС России, площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По словам Воробьева, сохранить здание склада уже не получится.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара задействована пожарно-наносная станция. Авиацией было сброшено 100 тонн воды. Задействовано два вертолета Ка-32 Московского авиацентра и Ми-8 МЧС России.

После возгорания из здания склада были эвакуированы более тысячи человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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