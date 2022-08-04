Гид из Подмосковья умер во время сплава на Камчатке

Пенсионер из Подмосковья умер во время сплава по реке Опала на Камчатке. Следователи и прокуратура проверяют обстоятельства случившегося.

Группа туристов из 15 человек прибыла из Подмосковья на Камчатку 27 июля. Они сплавлялись по реке и в Усть-Большерецком районе случилось ЧП. Предположительно, 1 августа их 66-летнему гиду стало плохо, и он умер. Туристы сообщили об этом вечером 3 августа по каналам спутниковой связи.

«В настоящее время участники группы добрались до ближайшего места нахождения людей, им оказана помощь. Организована процессуальная проверка обстоятельств гибели мужчины при сплаве по реке Опала», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Прокуратура начала собственную проверку и оценит организацию и проведение туристического тура. В ведомстве отметили, что туристы предварительно зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

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Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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