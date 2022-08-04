Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-2 при заходе на посадочную площадку совершил жесткую посадку в природном парке «Налычево» на Камчатке. Пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.

Инцидент случился около 10:00 часов 4 августа в районе реки Налычево. На борту находился только пилот, он не пострадал. В МЧС подтвердили, что спасатели не привлекались, и пострадавших не было.

По данным газеты «Камчатское время», у вертолета еще в воздухе отказал правый двигатель. Борт сильно ударился о землю и упал на бок, отчего повредились винты. Вертолет принадлежит ООО «Робинзон».

Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). На месте работает следственная группа.

Ранее в Ленинградской области три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8. Вертолет закружило в воздухе, борт жестко ударился о землю и заглох.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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