Течение унесло в море четырех туристов под Находкой

Сильное течение унесло в море четырех туристов в бухте Врангеля. Один человек утонул, сообщает министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Приморского края.

Вечером 3 августа группа отдыхающих на базе «Морская звезда» в Партизанском районе пошла купаться. Течение было сильным, и людей начало относить в море. Очевидцы сумели вытащить на берег трех человек до приезда спасателей. Один человек утонул.

Как сообщал «Новый День», на Ямале утонули две девочки 14 и 15 лет. Они захлебнулись на глазах у подруг, которые не смогли вытащить их из воды.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»