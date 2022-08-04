Пьяный омич убил падчерицу за мультики посреди ночи

Житель деревни Кольцово в Омской области отправится под суд за убийство дочери своей сожительницы. Четырехлетняя девочка помешала пьяному отчиму спать тем, что смотрела мультфильмы, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 1 февраля пьяный 38-летний мужчина попросил у сожительницы добавки алкоголя, но та отказала и отправила его спать. Мужчина разозлился. Около часа ночи дочь сожительницы села к телевизору смотреть мультфильмы, чем помешала сну отчима. Мужчина несколько раз ударил девочку по лицу и голове, а после задушил.

«На шум проснулась спавшая в соседней комнате мать девочки. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть девочки. В тот же день злоумышленник был задержан», – пояснили в СКР.

Расследование завершилось, вскоре следователи передадут дело в суд. Обвиняемому за убийство малолетней в беспомощном состоянии грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

СКР также возбудил уголовное дело о халатности работников служб, в обязанности которых входил контроль за условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье. Органы опеки после трагического происшествия забрали у пьющей матери еще двух малолетних детей.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить 28-летнего местного жителя, который до смерти забил пятилетнюю дочь своей жены. Из личной неприязни мужчина хлестал ребенка ремнем с металлической пряжкой, пока девочка не скончалась.

Омск, Наталья Рязанова

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