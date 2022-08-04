Американскую баскетболистку приговорили к 9 годам заключения за контрабанду наркотиков

Химкинский суд Подмосковья в четверг, 4 августа, приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду гашишного масла, – сообщает РИА Новости.

Как передает РИА Новости, в начале приговора судья Анна Сотникова заявила: «Грайнер Бриттни Ивет совершила контрабанду наркотических средств, хранение наркотических средств».

Грайнер признана виновной по ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ.

Следует отметить, что суд в качестве смягчающих обстоятельств учел частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер.

В прениях сторон прокурор просил назначить спортсменке девять с половиной лет колонии общего режима, так как, по его мнению, смягчающих или отягчающих обстоятельств в деле не было.

В свою очередь, защита в своем выступлении указывала, что экспертизу вещества провели с нарушением, о чем свидетельствует рецензия допрошенного в суде кандидата химических наук. В связи с этим, адвокат Грайнер Мария Благоволина просила суд оправдать баскетболистку, а в случае обвинительного приговора назначить наказание ниже низшего предела и условно.

Во время рассмотрения дела стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Сама баскетболистка в последнем слове заявила следующее: «Это была честная ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс».

Во время произнесения последнего слова Бриттни Грайнер также извинилась перед командой УГМК и родственниками.

В Белом доме назвали решение суда неприемлемым, потребовали освободить спортсменку. Президент США Джо Байден уже назвал приговор баскетболистке Грайнер «неприемлемым». Он заявил, что, что его администрация использует «все возможные средства», чтобы как можно скорее вернуть в США Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Москва, Иван Бабурин

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