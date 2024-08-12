Экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, осужденная за контрабанду наркотиков, выиграла золото на Олимпиаде во Франции

Бывшая американская баскетболистка екатеринбургской команды УГМК Бриттни Грайнер, которую два года назад приговорили к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, выиграла золото на Олимпиаде во Франции. Женская сборная США с Грайнер в составе в финале обыграла команду Франции со счетом 67:66.

«Грайнер, которая ранее провела почти год в российской тюрьме, вернулась в национальную команду впервые с 2021 года. Ее показатели на турнире составили 7,3 очка и 4,2 подбора в среднем за матч», – пишет sports.ru. Для спортсменки это третье олимпийское золото: ранее она становилась чемпионкой на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро (2016 год) и в Токио (2020 год).

Напомним, 3 августа 2022 года Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Во время рассмотрения дела стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних. Сама баскетболистка в последнем слове заявила следующее: «Это была честная ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс». В декабре этого же года в Объединенных Арабских Эмиратах Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube